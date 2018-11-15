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Що може вказувати на передчасну смерть – вчені

За темпом ходи можна визначити ризик передчасної смерті.

хода

Вчені з Університету Південної Каліфорнії з’ясували, що за ходою можна визначити ризик передчасної смерті.

Про це йдеться в дослідженні MedicalXpress.

Так, дослідники дійшли висновку, що чим швидша хода у людини, тим кращий стан її здоров’я.

Читайте: Як вулична їжа може зруйнувати наше здоров’я

Вчені також зауважили, що повільний темп ходи радше вказує на приблизний біологічний вік людини, а не на ризик швидкої смерті.

Раніше Факти ICTV писали скільки чашок кави безпечні для здоров’я.

Фото: Vinh Dao/Dreamstime.com

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