За темпом ходи можна визначити ризик передчасної смерті.
Вчені з Університету Південної Каліфорнії з’ясували, що за ходою можна визначити ризик передчасної смерті.
Про це йдеться в дослідженні MedicalXpress.
Так, дослідники дійшли висновку, що чим швидша хода у людини, тим кращий стан її здоров’я.
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Вчені також зауважили, що повільний темп ходи радше вказує на приблизний біологічний вік людини, а не на ризик швидкої смерті.
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Фото: Vinh Dao/Dreamstime.com
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