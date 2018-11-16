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Що свідчить про появу раку найближчим часом – вчені

Вчені з’ясували, що збільшення у клітинах організму специфічної молекули SGLT2 свідчить про розвиток раку найближчим часом.

Такого висновку дійшли вчені з Каліфорнійського університету, передає MedicalXpress.

Молекули SGLT2 присутні у злоякісних утвореннях і є своєрідним індикатором. Вони допомагають побачити пухлину на ранніх стадіях розвитку або навіть бути сигналом появи раку найближчим часом.

Також ця молекула може впливати на утворення деяких типів раку – раку простати і підшлункової залози.

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До речі, вчені зробили неймовірний прорив у діагностиці раку і його лікуванні. Наприклад, дослідники з Гонконзького університету змогли вилікувати “запущену” стадію злоякісної пухлини молочної залози.

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