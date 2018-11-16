Вчені з’ясували, що збільшення у клітинах організму специфічної молекули SGLT2 свідчить про розвиток раку найближчим часом.
Такого висновку дійшли вчені з Каліфорнійського університету, передає MedicalXpress.
Молекули SGLT2 присутні у злоякісних утвореннях і є своєрідним індикатором. Вони допомагають побачити пухлину на ранніх стадіях розвитку або навіть бути сигналом появи раку найближчим часом.
Також ця молекула може впливати на утворення деяких типів раку – раку простати і підшлункової залози.
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До речі, вчені зробили неймовірний прорив у діагностиці раку і його лікуванні. Наприклад, дослідники з Гонконзького університету змогли вилікувати “запущену” стадію злоякісної пухлини молочної залози.
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