PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я / Перша смерть від кору у Вінниці – померло немовля/

Перша смерть від кору у Вінниці – померло немовля

У Вінниці в обласній дитячій інфекційній лікарні вчора, 14 січня, від ускладнень, викликаних кором, померла восьмимісячна дитина. Це перша смерть від цієї хвороби в області і 17-та – загалом по Україні.

Дитина

Про це повідомляє вінницьке видання 20 хвилин з посиланням на обласного  дитячого інфекціоніста Ірину Незгоду.

– За 35 років такого кору ми не бачили. У нас зараз епідемія, яка пішла з європейських країн на західну Україну, а потім, як це зазвичай відбувається, прийшла до нас, – розповіла вона.

За її словами, за два тижні січня 2019 року зафіксовано 524 випадки кору, із яких 288 – це діти.

– Кожного дня в нашу інфекційну лікарню потрапляють в середньому 8-10 хворих, – уточнила Незгода.

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ, за другий тиждень 2019 року на кір захворіли 2 767 людей – 1 087 дорослих і 1 680 дітей. При цому за останній тиждень від ускладнень кору помер 49-річний житель Рівненської області. У нього не було жодного щеплення проти кору.

Читайте: Кір та грип атакують Одесу. В лікарнях не вистачає ліжок

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що робити, аби не захворіти на кір.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка