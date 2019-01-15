У Вінниці в обласній дитячій інфекційній лікарні вчора, 14 січня, від ускладнень, викликаних кором, померла восьмимісячна дитина. Це перша смерть від цієї хвороби в області і 17-та – загалом по Україні.

Про це повідомляє вінницьке видання 20 хвилин з посиланням на обласного дитячого інфекціоніста Ірину Незгоду.

– За 35 років такого кору ми не бачили. У нас зараз епідемія, яка пішла з європейських країн на західну Україну, а потім, як це зазвичай відбувається, прийшла до нас, – розповіла вона.

За її словами, за два тижні січня 2019 року зафіксовано 524 випадки кору, із яких 288 – це діти.

– Кожного дня в нашу інфекційну лікарню потрапляють в середньому 8-10 хворих, – уточнила Незгода.

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ, за другий тиждень 2019 року на кір захворіли 2 767 людей – 1 087 дорослих і 1 680 дітей. При цому за останній тиждень від ускладнень кору помер 49-річний житель Рівненської області. У нього не було жодного щеплення проти кору.

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Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що робити, аби не захворіти на кір.