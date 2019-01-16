Однієї чашки зеленого або чорного чаю на день буде достатньо, запевняє дієтолог Оксана Скиталінська.
Найкращий напій для здоров’я, звісно ж, вода, а кава або чай мають лише доповнювати водний раціон – “одна-дві чашки, краще одна”, заявила дієтолог у коментарі УНН.
За її словами, зелений чай містить багато антиоксидантів, покращує роботу печінки, інших внутрішніх органів, однак однієї чашки напою на день цілком достатньо для організму.
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Втім основним напоєм для людини має бути вода, наголосила дієтолог.
Факти ICTV писали про те, як обрати якісний чай.
Фото: pixabay.com
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