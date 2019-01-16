У рейтингу смертності людей через неправильне харчування Україна посіла перше місце.

Вчені Єнського університету імені Фрідріха Шиллера провели дослідження і склали рейтинг смертності в країнах через неправильне харчування, в якому Україна опинилася на першому місці, повідомляє European Journal of Epidemiology.

Рівень смертності в Україні від серцево-судинних захворювань, які пов’язані з неправильним харчуванням, склав 38,2% від усіх випадків.

З 20 перших країн рейтингу 14 виявилися колишніми членами СРСР:

Україна (38,2%);

Білорусь (36,8%);

Грузія (34,4%);

Молдова (34,2%);

Узбекистан (32,2%);

Болгарія (32,2%);

Азербайджан (32%);

Туркменістан (31,9%);

Латвія (31,7%);

Литва (30,5%);

Росія (30%);

Киргизстан (29,5%);

Казахстан (29,5%);

Словаччина (29,0%);

Естонія (28,3%);

Вірменія (28,2%);

Румунія (27,6%);

Албанія (27,2%);

Чорногорія (26,6%);

Чехія (26,4%).

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Всього під час дослідження було проаналізовано 51 країну європейського регіону Всесвітньої організації охорони здоров’я. Для дослідження брався період з 1990 по 2016 рік.

До слова, вчені дійшли висновку, що багата клітковиною їжа і тривалість життя людини взаємопов’язані.