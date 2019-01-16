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Україна стала лідером смертності в Європі через неправильне харчування

У рейтингу смертності людей через неправильне харчування Україна посіла перше місце.

Їжа

Вчені Єнського університету імені Фрідріха Шиллера провели дослідження і склали рейтинг смертності в країнах через неправильне харчування, в якому Україна опинилася на першому місці, повідомляє European Journal of Epidemiology.

Рівень смертності в Україні від серцево-судинних захворювань, які пов’язані з неправильним харчуванням, склав 38,2% від усіх випадків.

З 20 перших країн рейтингу 14 виявилися колишніми членами СРСР:

  • Україна (38,2%);
  • Білорусь (36,8%);
  • Грузія (34,4%);
  • Молдова (34,2%);
  • Узбекистан (32,2%);
  • Болгарія (32,2%);
  • Азербайджан (32%);
  • Туркменістан (31,9%);
  • Латвія (31,7%);
  • Литва (30,5%);
  • Росія (30%);
  • Киргизстан (29,5%);
  • Казахстан (29,5%);
  • Словаччина (29,0%);
  • Естонія (28,3%);
  • Вірменія (28,2%);
  • Румунія (27,6%);
  • Албанія (27,2%);
  • Чорногорія (26,6%);
  • Чехія (26,4%).

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Всього під час дослідження було проаналізовано 51 країну європейського регіону Всесвітньої організації охорони здоров’я. Для дослідження брався період з 1990 по 2016 рік.

До слова, вчені дійшли висновку, що багата клітковиною їжа і тривалість життя людини взаємопов’язані.

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