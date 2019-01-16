У рейтингу смертності людей через неправильне харчування Україна посіла перше місце.
Вчені Єнського університету імені Фрідріха Шиллера провели дослідження і склали рейтинг смертності в країнах через неправильне харчування, в якому Україна опинилася на першому місці, повідомляє European Journal of Epidemiology.
Рівень смертності в Україні від серцево-судинних захворювань, які пов’язані з неправильним харчуванням, склав 38,2% від усіх випадків.
З 20 перших країн рейтингу 14 виявилися колишніми членами СРСР:
- Україна (38,2%);
- Білорусь (36,8%);
- Грузія (34,4%);
- Молдова (34,2%);
- Узбекистан (32,2%);
- Болгарія (32,2%);
- Азербайджан (32%);
- Туркменістан (31,9%);
- Латвія (31,7%);
- Литва (30,5%);
- Росія (30%);
- Киргизстан (29,5%);
- Казахстан (29,5%);
- Словаччина (29,0%);
- Естонія (28,3%);
- Вірменія (28,2%);
- Румунія (27,6%);
- Албанія (27,2%);
- Чорногорія (26,6%);
- Чехія (26,4%).
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Всього під час дослідження було проаналізовано 51 країну європейського регіону Всесвітньої організації охорони здоров’я. Для дослідження брався період з 1990 по 2016 рік.
До слова, вчені дійшли висновку, що багата клітковиною їжа і тривалість життя людини взаємопов’язані.