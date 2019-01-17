У Львівській області від кору померла 36-річна жінка. Це перший летальний випадок серед дорослих у цьому регіоні.

Жінка поступила до лікарні вранці 14 січня вже з гострою формою і ускладненнями. У неї почалася пневмонія, була задишка, порушення свідомості. Посилювала ситуацію патологія генетичного характеру. Не дивлячись на те, що хвору відразу перевели у реанімаційне відділення лікарні, врятувати її не вдалося. Жінка померла 15 січня.

Про це повідомила головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко, передає Цензор.Нет.

Перші симптоми жінка відчула 11 січня, 12 січня з’явився висип.

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До слова, у минулому році на Львівщині на кір захворіли майже 12 тисяч жителів, двоє дітей померли. Станом на 17 січня 2019 року – хворих вже більше 1 тисячі осіб.