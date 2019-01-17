Минулого тижня рівень захворюваності на грип на ГРВІ серед дорослих збільшився на 20,1%, а серед дітей зменшився на 2,4%. За тиждень захворіли 176 тисяч людей.

При цьому 51,8% хворих — діти віком до 17 років.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України у Facebook.

За минулий тиждень зафіксовано вісім летальних випадків від грипу. Із початку епідемічного сезону — 19 (три з них — діти віком до 17 років). Жоден померлий не був вакцинований проти грипу.

Епідемічні пороги перевищено у чотирьох областях: Чернігівській (на 34,2%), Житомирській (на 13,7%), Сумській (на 10,7%) та Одеській (на 2%). Але поки по всій країні немає епідемії, адже рівень захворюваності менше епідемічного порогу на 11,7%.

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До речі, у Запоріжжі через ускладнення грипу померла дитина, якій було всього 1,5 місяці.