Вчені вперше виростили кровоносні судини людини зі стовбурових клітин в чашці Петрі.

Вчені з університету Британської Колумбії виростили кровоносні судини в чашці Петрі, йдеться в результатах досліджень.

Також вони з’ясували їх можна вирощувати всередині істот інших видів.

Глава команди дослідників Джозеф Пеннінгер пояснив, що кровоносна система пов’язана з кожним органом в організмі. Тому вирощування судин може відкрити можливість для лікування багатьох серцево-судинних захворювань.

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Після того, як вчені виростили судини в чашці Петрі, вони пересадили їх живим мишам. Незабаром клітини перетворилися на діючі кровоносні судини. Це означає, що їх можна буде вирощувати в інших видах.

Також вчені помістили судини в середу, що імітує діабет. Вони почали поводитися так само, як і у людей з діабетом.

Вчені планують випробувати вирощені судини на людських тканинах.

До слова, вчені дійшли висновку, що продовжити життя також допомагає спілкування з рідними і близькими.