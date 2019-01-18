У світі відзначається загрозливий тренд свідомої відмови від вакцинації.

Всесвітня організація охорони здоров’я віднесла тренд на свідому відмову від вакцинації до топ-10 глобальних загроз здоров’ю людства.

Організація зазначає, що ігнорування вакцинації великою кількістю людей ставить під загрозу успіх у боротьбі з епідеміями хвороб, який виник завдяки багаторічним експериментам з пошуку і створення вакцин.

ВООЗ зазначає, що в світі зростає кількість захворювань на кір, що викликано багато в чому відмовою людей від відповідної вакцинації.

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Також у десятці глобальних загроз для людства:

забруднення повітря;

нова пандемія грипу;

інфекції, які стійкі до антибіотиків;

слабкі системи медичної допомоги в країнах, що розвиваються.

Нагадаємо, на Львівщині стався перший летальний випадок смерті від кору серед дорослих у 2019 році – померла 36-річна жінка.