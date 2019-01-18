Уявлення про якусь “допустиму щоденну норму” цукру – це міф у питанні здорового харчування.

Добавлений цукор шкідливий для здоров’я у будь-якій кількості. Людині досить того, що вона вживає з іншими продуктами – фруктами, ягодами, кашами та овочами. А поглинаючи цукор додатково, ми утворюємо умови для виробництва надлишків енергії, яка відкладаються у жир без інтенсивного фізичного навантаження.

Так вважає лікар-дієтолог Оксана Скиталінська, передає MedikForum.

Крім того, за її словами, добавлений цукор провокує розвиток цукрового діабету другого типу, атеросклерозу та ожиріння.

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До речі, дослідження довело, що діти, які вживають дуже багато цукру, більш схильні до поганої поведінки.