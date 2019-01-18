PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я / Щоденна норма цукру: розвінчаний популярний міф/

Щоденна норма цукру: розвінчаний популярний міф

Уявлення про якусь “допустиму щоденну норму” цукру – це міф у питанні здорового харчування.

Цукор

Добавлений цукор шкідливий для здоров’я у будь-якій кількості. Людині досить того, що вона вживає з іншими продуктами – фруктами, ягодами, кашами та овочами. А поглинаючи цукор додатково, ми утворюємо умови для виробництва надлишків енергії, яка відкладаються у жир без інтенсивного фізичного навантаження.

Так вважає лікар-дієтолог Оксана Скиталінська, передає MedikForum.

Крім того, за її словами, добавлений цукор провокує розвиток цукрового діабету другого типу, атеросклерозу та ожиріння.

Читайте: Скільки чашок чаю можна випивати щодня

До речі, дослідження довело, що діти, які вживають дуже багато цукру, більш схильні до поганої поведінки.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Скільки чашок чаю можна випивати щодня
Вчені розповіли, яка їжа допоможе продовжити життя
Магнітне поле Землі змінюється: вчені не можуть пояснити причину
Навіщо стежити за рівнем холестерину і чим загрожує його підвищення
Вчені розповіли про ще один спосіб продовжити життя
У нашого Всесвіту є двійник – вчені запропонували революційну теорію
Вчені назвали найкращу дієту
Як уникнути діабету і раку – 10 правил здорового харчування
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка