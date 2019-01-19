Професори з України випробовують революційний метод діагностики та лікування раку у США.

Метод допомагає виявляти злоякісні пухлини на ранній стадії і знищувати всі ракові клітини, повідомляє Голос Америки.

Знаходить в організмі ракові клітини речовина, яке допомагає їх візуалізувати і навіть знешкоджувати.

Це результат чотирьох років досліджень професорів університету Орегона – пари емігрантів з України Олени і Олега Таратули.

Вчені вже випробували цю речовину в лабораторії – вона абсолютно безпечно.

Тепер планується перенесення випробування з тварин на людей.

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Нагадаємо, вчені вперше виростили кровоносні судини людини.