Вправа для м’язів преса у вигляді скручування – небезпечна для здоров’я.

Скручування найчастіше призводить до травм, заявили лікарі і дослідники, проаналізувавши найпопулярніші види фізичної активності, повідомляє The Daily Mail.

Такі вправи можуть привести до важких травм, аж до втрати здатності рухатися.

Якщо порушувати техніку виконання, можна сильно травмувати хребет.

За статистикою, кожна третя особа, яка намагалася прокачати прес таким чином, звертається до фахівців.

– Занадто напружені м’язи можуть підтягнути вперед поперек і вивернути назад таз. Дане положення викликає хворобливу травму, – розповіли лікарі.

Щоб уникнути травм, спортивні лікарі радять замінити скручування планкою – вона безпечніша для хребта.

Читайте: Як схуднути після новорічних свят – 4 способи

Нагадаємо, вчені розповіли, яка їжа продовжує життя.

Фото: Thamrongpat Theerathammakorn | Dreamstime.com