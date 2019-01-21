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Викликають інфаркт і інсульт! Які ліки від застуди можуть вбити

Ліки від нежиті, куплені в аптеці без рецепта лікаря, можуть спричинити інфаркт та інсульт.

нежить

Особливо обережними з ліками від нежиті повинні бути люди з підвищеним артеріальним тиском або хворобами серця. Але у зоні ризику знаходяться і абсолютно здорові люди.

Такого висновку дійшли вчені з UPMC Pinnacle у Пенсільванії, передає MedikForum.

У ліках від нежиті містяться активні компоненти, дія яких призводить до підвищення артеріального тиску. Протизастійні препарати зменшують надходження рідини у синуси, висушують їх і скорочують інтенсивність нежиті. Але вони також звужують і кровоносні судини.

Такі інгредієнти, як псевдоефедрин або фенілефрин, можуть нашкодити серцево-судинній системі людини.

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До речі, один з найпопулярніших знеболюючих і протизапальних препаратів – аспірин – не лише некорисний, а й навіть небезпечний.

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