Фрукти, які з’їла жінка, ймовірно, були забруднені екскрементами гризунів.

17 січня до реанімації Львівської обласної лікарні госпіталізовано 57-річну жінку з діагнозом лептоспіроз. Стан жінки оцінюють як важкий.

Про це повідомила завідувачка відділу особливо небезпечних інфекцій львівського обласного лабораторного центру, пише ZAXID.NET.

Стало відомо, що причиною захворювання могло стати вживання забруднених яблук. Пацієнтка розповіла, що з’їла фрукти ще 11 січня, а вже на наступний день їй стало зле. До лікарні хвора звернулася тільки 17 січня.

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Медики пояснюють, що немиті яблука, які з’їла жінка, ймовірно, були забруднені екскрементами мишовидних гризунів. Через це у львів’янки могла розвинутися хвороба лептоспіроз, наявність якої довели лабораторно.

До слова, Факти ICTV писали, що таке лептоспіроз, які симптоми захворювання і як із нею боротися.