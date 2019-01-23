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У Львові госпіталізували чоловіка з малярією

У Львові чоловік потрапив до лікарні з діагнозом малярія.

У Львові госпіталізували чоловіка з малярією

Про це повідомляє у прес-службі ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області, передає УНН.

Чоловік відпочивав на Філіппінах, по приїзду його госпіталізували з діагнозом малярія.

Читайте: На Прикарпатті чоловік привіз із відпустки малярію

Лікарі оцінюють його стан середньої тяжкості.

Раніше Факти ICTV писали, що у  Львові від тропічної малярії помер 43-річний чоловік.

Фото: Dreamstime.com

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