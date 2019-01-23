Міністерство охорони здоров’я скликає спеціальну комісію до кінця тижня, яка розгляне питання про оголошення епідемії кору в Україні.

– Нині є спалах кору. Ми зараз дивимося, які є показники, чи перейде він на рівень епідемії, – заявила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, передає Громадське.

Для оголошення епідемії необхідні підтвердження за низкою показників: рівень смертності та захворюваності.

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Вона додала, що завдяки цьому МОЗ отримає більше повноважень для закупки вакцин та розширення списку людей, які можуть отримати цю вакцину.

Раніше Факти ICTV писали, що з 28 грудня 2018 по 3 січня 2019 на кір в Україні захворіли вже 2 305 людей.

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