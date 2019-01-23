Німецькі вчені знайшли в кістках людини мережу дрібних судин.

Вчені з університету Дуйсберг-Ессен знайшли в кістках людини раніше невідому систему дрібних кровоносних судин, повідомляє Science Alert.

Спочатку дослідники використовували етілціннамат на кістках мишей, щоб вони стали більш прозорими, після чого їм вдалося виявити кілька сотень капілярів. Їх назвали транскортикальними судинами.

Потім схожий експеримент провели на людині. В якості добровольця виступив один з авторів дослідження імунолог Маттіас Гунцер.

Завдяки цьому вченим вдалося виявити в гомілкових кістках людини більшу кровоносну систему.

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– Це дійсно несподівано – знайти нову центральну анатомічну структуру, яка не була описана ні в одному підручнику в XXI столітті, – розповів Гунцер.

Щоб визначити функції кровоносних судин, вченим ще доведеться провести низку експериментів.

До слова, дослідники дійшли висновку, що вправа для м’язів преса у вигляді скручування може бути небезпечною для здоров’я.