PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье / Ученые нашли новый тип сосудов в костях человека/

Вчені знайшли новий тип судин в кістках людини

Німецькі вчені знайшли в кістках людини мережу дрібних судин.

Судини

Вчені з університету Дуйсберг-Ессен знайшли в кістках людини раніше невідому систему дрібних кровоносних судин, повідомляє Science Alert.

Спочатку дослідники використовували етілціннамат на кістках мишей, щоб вони стали більш прозорими, після чого їм вдалося виявити кілька сотень капілярів. Їх назвали транскортикальними судинами.

Потім схожий експеримент провели на людині. В якості добровольця виступив один з авторів дослідження імунолог Маттіас Гунцер.

Завдяки цьому вченим вдалося виявити в гомілкових кістках людини більшу кровоносну систему.

Читайте: Українські вчені в США випробовують революційний метод лікування раку

– Це дійсно несподівано – знайти нову центральну анатомічну структуру, яка не була описана ні в одному підручнику в XXI столітті, – розповів Гунцер.

Щоб визначити функції кровоносних судин, вченим ще доведеться провести низку експериментів.

До слова, дослідники дійшли висновку, що вправа для м’язів преса у вигляді скручування може бути небезпечною для здоров’я.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Як покращити концентрацію уваги – вчені запропонували незвичний метод
Викликають інфаркт і інсульт! Які ліки від застуди можуть вбити
Українські вчені у США випробовують революційний метод лікування раку
Щоденна норма цукру: розвінчаний популярний міф
Вчені розповіли, яка їжа допоможе продовжити життя
Магнітне поле Землі змінюється: вчені не можуть пояснити причину
Вчені розповіли про ще один спосіб продовжити життя
У нашого Всесвіту є двійник – вчені запропонували революційну теорію
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка