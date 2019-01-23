Щороку, за допомогою щеплень від кору, краснухи, дифтерії та правця, вдається зберегти до 3 мільйонів життів у всьому світі. Медики наголошують, для закріплення імунітету вакцинацію слід повторювати кожні 10 років.

Які щеплення повинні робити дорослі

Дорослі повинні робити все ті ж щеплення, що і діти. Але, з інтервалом в декілька років.

Так, найголовніше щеплення, яке слід повторювати кожні 10 років – це від дифтерії та правця. Якщо вакцинація в дитинстві не проводилася, то необхідно зробити 3 щеплення для формування імунного захисту: перші дві дози вакцини вводяться з інтервалом в один місяць, третя через один рік, після останньої. Потім ревакцинація проводиться також один раз в 10 років.

Потрібна ревакцинація і від кору, краснухи та паротиту. Щеплення необхідно повторювати у віці 22-29 років (в залежності від термінів останньої ревакцинації), а потім через кожні 10 років.

Дорослі люди, які не перехворіли цими інфекціями в дитинстві або раніше не були щеплені, для формування імунітету отримують дві дози вакцини з інтервалом між введеннями 1 місяць, потім ревакцинація проводиться також один раз в 10 років.

Щеплення від вітрянки дорослій людині може бути зроблене в будь-якому віці, але тільки якщо в дитинстві вона не перехворіла на вітряну віспу або не була щеплена, а значить, не має імунітету до цього захворювання.

Дослідження показали, що імунітет після щеплення від віспи зберігається довше 30 років. Тому програми ревакцинації не передбачені (тобто щеплення від вітрянки робиться один раз в житті).

Рекомендується вакцинуватися людям, які можуть контактувати з потенційними носіями вірусу (працівники дитячих дошкільних установ, шкіл, дитячих поліклінік і ін.). Жінкам, які не хворіли на вітрянку і планують вагітність, теж слід зробити щеплення від цього захворювання, так як зараження під час вагітності (особливо на ранніх термінах) може привести до розвитку вад у плода і навіть викидня. Перед вакцинацією необхідно точно переконатися, що на даний момент вагітності немає, щеплення потрібно зробити не пізніше, ніж за 3 місяці до передбачуваного зачаття.

Щеплення від вітрянки можна зробити і для профілактики захворювання, якщо мав місце контакт з хворою людиною. ВООЗ вважає цей захід ефективним, якщо вакцинація проведена не пізніше 72 годин після контакту здорової людини з хворим.

За умови виконання вакцинації і ревакцинації проти гепатиту Б в дитячому віці, імунітет зберігається протягом 7-8 років. Ревакцинація рекомендується дорослим у віці від 20 до 55 років.

Особливо слід стежити за регулярністю ревакцинації проти гепатиту Б людям, які входять до групи ризику: медичний персонал, донори, люди, що готуються до хірургічних операцій, переливань крові, а також особам, у яких існує ризик зараження статевим шляхом.

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Щеплення від пневмококової та менінгококової інфекцій роблять одноразово. Ревакцинація рекомендується людям, що входять до групи підвищеного ризику зараження. Ті, які перенесли спленектомію, ВІЛ-інфікованим, які страждають на захворювання крові або на хронічну ниркову недостатність. А також при наявності хронічних захворювань органів дихання, печінки, цукрового діабету та інших хронічних захворювань.

Повторну ревакцинацію від туберкульозу роблять тільки за рекомендацією медиків, а також людям, які можуть контактувати з хворими на туберкульоз: медикам, робітникам соціальних служб, місць позбавлення волі абощо.

Повторне щеплення від поліомієліту слід робити перед подорожами до Афганістану, Пакистану, а також країн Азії та Латинської Америки.

Ви або Ваші діти проходитимуть вакцинацію? Ні 51%, 1702 votes 1702 votes 51% 51%

Уся родина 28%, 940 votes 940 votes 28% 28%

Лише діти 19%, 647 votes 647 votes 19% 19%

Лише дорослі 2%, 79 votes 79 votes 2% 2% Всього голосів: 3368 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Ціна питання

Для дітей вся вакцинація і ревакцинація за календарем безкоштовна: гепатит B, дифтерія, правець, кашлюк, кір, краснуха, паротит, БЦЖ. Вакцина від сказу також безкоштовна.

Для дорослих кожні десять років – ревакцинація від дифтерії і правця безкоштовна. Іноді за гроші місцевих бюджетів закуповуються вакцини проти грипу або інші вакцини, які не входять до календаря. Але в основному всі інші щеплення робляться за рахунок бажаючих оновити свій імунітет.

Щоб зробити повторну вакцинацію, необхідно звернутися або до сімейного лікаря за місцем проживання або в будь-яку приватну клініку.

У разі якщо лікар дав позитивну рекомендацію до проведення щеплення і якщо необхідний препарат є в наявності, можна буде провести вакцинацію.

Коштує така послуга в середньому від 450 до 2500 тисяч гривень. Деякі приватні клініки пропонують знижки, якщо буде проведено повний рекомендований медиками курс ревакцинації проти інфекційних заховарювань.

До слова, Міністерство охорони здоров’я скликає спеціальну комісію до кінця тижня, яка розгляне питання про оголошення епідемії кору в Україні.

Фото: Dreamstime.com