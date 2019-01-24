Американські вчені довели, що смажена їжа вкорочує життя.

Вчені з США довели, що смажена їжа збільшує шанс померти рано, пише Time.

Дослідники вивчали дані 107 тис. жінок від 50 до 79 років. За їх здоров’ям стежили з 90-х років минулого століття. До 2017 року загинуло понад 31 500 чоловік. Крім того, ті, хто розповів, що має звичку хоча б 1 раз в день вживати смажену їжу мали на 8% більше шансів померти раніше.

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Найнебезпечнішими продуктами вчені визнали смажені курку і рибу. У цьому ключову роль відіграє приготування продуктів.

Як правило, ресторани, де їх готують, повторно використовують масло, так збільшується кількість шкідливих побічних продуктів.

Раніше Факти ICTV писали, що в рейтингу смертності людей через неправильне харчування Україна посіла перше місце.

Фото: Dreamstime.com