Дослідники з Великої Британії дійшли висновку, що один з відомих науці генів відповідає за безпліддя чоловіків.

Вчені з Ньюкаслського університету дійшли висновку, що саме ген RBMXL2 відповідає за безпліддя чоловіків, повідомляє MedikForum.

Цей ген присутній тільки у чоловіків і його дисфункція призводить до того, що в організмі виникають проблеми з утворенням сперматозоїдів.

Науковці знайшли ген RBMXL2 у Y-хромосомі, яка важко піддається дослідженням.

Під час експериментів на мишах вчені з’ясували, що активізація RBMXL2 блокувала експресію інших генів. Через це виникали проблеми з розвитком сперматозоїдів.

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Автори дослідження вважають, що подібні процеси відбуваються й в організмі чоловіків, що призводить до безпліддя.

До слова, вчені вважають, що вправа для м’язів преса у вигляді скручування є потенційно небезпечною для здоров’я.