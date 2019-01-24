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Вилікує смертельні форми раку – вчені створили новий препарат

Вчені знайшли засіб, який в перспективі має допомогти у лікуванні смертельних форм раку.

Дослідження

Генетики та онкологи з Університету Південної Каліфорнії знайшли засіб, який повинен допомогти у боротьбі зі смертельними формами раку, повідомляє Eurek Alert!.

Вченим вдалося з’ясувати, що у смертельних типів раку є свої біоритми, порушення яких дозволяє відстрочити прояв симптомів і вилікувати хворобу.

Генетики створили молекулу GO289, яка порушує циркадні ритми ракових клітин.

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Експерименти на онкохворих мишах показали, що препарат “присипляє” ракові клітини. Після цього їх можна вилікувати сучасними препаратами проти раку.

До слова, вчені з Німеччини знайшли в кістках людини раніше невідому систему кровоносних судин.

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