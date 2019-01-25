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У Львові школярка впала в кому через ускладнення після кору

У Львові 16-річна школярка впала в кому через ускладнення після кору. Дівчині діагностували коровий енцефаліт.

У Львові школярка впала в кому через ускладнення після кору

У Львові 16-річна школярка впала в кому через ускладнення після кору, розповіла дитяча інфекціоністка Віра Гнатюк, передає zaxid.net.

За словами лікаря, школярка лежить в реанімації з запаленням мозку.

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Щеплень від кору вона не робила.

Гнатюк зазначила, що дівчина знаходиться у важкому стані.

До речі, міністерство охорони здоров’я скликає спеціальну комісію, яка розгляне питання про оголошення епідемії кору в Україні.

Фото: dreamstime.

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