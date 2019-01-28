PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я / Чим не можна запивати таблетки/

Чим не можна запивати таблетки

Найкраще пігулки запивати водою або теплим чаєм.

Чим не можна запивати таблетки

Ліки краще запивати водою, а якщо немає, то теплим чаєм. Для більшості ліків немає значення, але найкраще це вода.

– Якщо на ліках написано вживати під час прийому їжі, це означає, що разом із їжею або протягом 30 хв. після. Якщо сказано натщесерце, значить, не можна їсти принаймні 2 год до прийому ліків і півгодини після, – розповідає в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Не можна запивати ліки газованими напоями, особливо ті, які рекомендується пити натщесерце.

Читайте: Викликають інфаркт і інсульт! Які ліки від застуди можуть вбити

– Кавою краще не запивати, хоча суворої універсальної заборони немає. Кофеїн може взаємодіяти із низкою препаратів, що руйнуються тією ж системою знешкодження, що і кава. Тому їх одночасне споживання призведе до того, що в крові буде забагато і кофеїну, і ліків, – додала Супрун.

Молочні продукти можуть стати на заваді засвоєння антибіотиків ципрофлоксацину або норфлаксину. Тож якщо приймаєте антибіотики, вживайте молочні продукти щонайменше після 2-х год, як випили ліки.

– Якщо ви любите грейпфрути, і приймаєте ліки, перевірте їх сумісність. Грейпфрути й ще низка фруктів впливають на біодоступність деяких ліків, що викликає побічні ефекти, – зазначила Уляна Супрун.

Фото: Dreamstime.com

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка