Найкраще пігулки запивати водою або теплим чаєм.

Ліки краще запивати водою, а якщо немає, то теплим чаєм. Для більшості ліків немає значення, але найкраще це вода.

– Якщо на ліках написано вживати під час прийому їжі, це означає, що разом із їжею або протягом 30 хв. після. Якщо сказано натщесерце, значить, не можна їсти принаймні 2 год до прийому ліків і півгодини після, – розповідає в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Не можна запивати ліки газованими напоями, особливо ті, які рекомендується пити натщесерце.

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– Кавою краще не запивати, хоча суворої універсальної заборони немає. Кофеїн може взаємодіяти із низкою препаратів, що руйнуються тією ж системою знешкодження, що і кава. Тому їх одночасне споживання призведе до того, що в крові буде забагато і кофеїну, і ліків, – додала Супрун.

Молочні продукти можуть стати на заваді засвоєння антибіотиків ципрофлоксацину або норфлаксину. Тож якщо приймаєте антибіотики, вживайте молочні продукти щонайменше після 2-х год, як випили ліки.

– Якщо ви любите грейпфрути, і приймаєте ліки, перевірте їх сумісність. Грейпфрути й ще низка фруктів впливають на біодоступність деяких ліків, що викликає побічні ефекти, – зазначила Уляна Супрун.

До речі, один з найпопулярніших знеболюючих і протизапальних препаратів – аспірин – не лише некорисний, а й навіть небезпечний.

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