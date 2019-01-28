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У Чернівцях всі школи пішли на карантин

У Чернівцях вирішили ввести карантин у всіх школах міста.

Карантин

У Чернівцях всі школи пішли на карантин, оскільки в місті піднялася захворюваність на ГРВІ, повідомляє Укрінформ.

За словами заступника начальника управління освіти Чернівецької міської ради Олени Кузьміної, карантин вводиться з 29 січня і триватиме до 8 лютого.

В середньому по школах міста через застуду відсутні 13,4% учнів. При цьому у восьми навчальних закладах – понад 20% хворих.

До цього карантин був введений у дев’яти школах міста.

Читайте: Грип та кір в Україні: школи Луцька та Одеси закрили на карантин

До слова, станом на 23 січня у Києві був введений карантин у 25 школах.

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