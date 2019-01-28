Американські вчені дійшли висновку, що так звані Т-кілери не досить добре борються з раком, оскільки їм не вистачає активності енолази.

Група американських вчених дійшла висновку, що для більш ефективної боротьби з раком так званим Т-кілерам потрібна велика активність енолази, повідомляє Science Immunology.

Після того, як дослідники змогли впоратися з проблемою, клітини змогли перемогти захворювання.

Під час експерименту вчені порівняли метаболізм глюкози Т-кілерів мишей, хворих на рак і той же показник у гризунів, які не боролися з пухлиною.

У результаті дослідники змогли побачити велику різницю в показниках і почали шукати причину.

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Провівши низку експериментів, вони знайшли причину стомлення Т-кілерів і змогли вирішити її, підгодувавши клітину піруватом.

Після того, як це спрацювало, подібні аналізи провели й на зразках ракової пухлини, взятої у людини. Вони також показали, що активність енолази була знижена.

До слова, у кістках людини знайшли систему дрібних кровоносних судин, яка раніше була невідома науці.