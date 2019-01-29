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Факты / Lifestyle / Почему гаджеты вредные для детей - вывод ученых/

Чому гаджети шкідливі для дітей – висновок вчених

Надмірне використання гаджетів може загальмувати когнітивний розвиток маленьких дітей.

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До такого висновку прийшли психологи під керівництвом Шері Мадіган з Університету Калгарі, повідомляється статті JAMA Pediatrics.

Канадські вчені провели довгострокове дослідження за участю майже 2,5 тисячі дітей.

У результаті з’ясувалося, що довге сидіння перед екраном у віці двох і трьох років років призводить до низьких результатів по тестах розвитку в трирічному і п’ятирічному віці відповідно.

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Незважаючи на те, що споживаний матеріал може бути і освітнім, дослідження говорять про те, що розвиток когнітивних здібностей гаджети не прискорюють, а часто й навпаки.

Протягом кількох років вони спостерігали за 2441 дитиною (47,9% – хлопчики): дані про них були отримані у віці двох, трьох року і п’яти років.

Нагадаємо, вчені знайшли ген, який відповідає за безпліддя чоловіків.

Фото: Tim Gouw / Unsplash

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