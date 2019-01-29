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Грип в Україні: у Миколаєві на карантин закрили ще 17 шкіл

Сьогодні через зростання числа хворих на грип і ГРВІ на карантин закрили 17 шкіл у Миколаєві.

Грип

Карантин введено з 30 січня по 1 лютого.

Закриті не лише школи, а й гімназії, ліцеї.

Про це говорить прес-служба міського голови.

Рішення про закриття шкіл прийнято, щоб запобігти поширенню захворюваності на грип і ГРВІ.

Читайте: Грип в Україні: 25 шкіл Києва закрили на карантин

Нагадаємо, що до цього через грип на карантин було закрито 13 шкіл у місті. Таким чином, зараз у Миколаєві не працює 31 школа.

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