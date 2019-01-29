Правильний режим сну, повноцінне харчування та загартовуючі процедури допоможуть пережити погодні перепади.

Зміну погоди легше переносити, якщо дотримуватись здорового способу життя, повноцінно харчуватись та провітрювати приміщення.

Про це розповів головний лікар Київського міського центру здоров’я Отто Стойка, пише УНН.

Медик зазначив, що бажано більше часу проводити на свіжому повітрі.

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За словами лікаря, помилковою є думка, що під час зміни погоди краще зменшити активність.

Навпаки, адаптуватись до перепадів температури допомагають загартовуючі процедури.

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