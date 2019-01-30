За третій тиждень 2019 року на грип захворіло майже 200 тисяч людей.

Найбільше хворих серед дітей віком до 17 років – 58,5%. Рівень захворюваності серед дорослого населення зменшився на 6,9 %.

Про це повідомляє МОЗ України.

Епідемпорог по Україні не перевищено, він у межах норми.

Епідемічні пороги перевищені в Чернігівській (31,8%), Чернівецькій (23%), Івано-Франківській (22,6%), Житомирській (10%), Хмельницькій (7,2%), Миколаївській (4%), Київській (1,8%) та Закарпатській (0,3%) областях.

За тиждень від грипу померли 3 людини. З початку епідемічного сезону зареєстровано 28 летальних випадків.

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До речі, з 30 січня через зростання числа хворих на грип і ГРВІ на карантин закрили 17 шкіл у Миколаєві. До цього на карантин було закрито 13 шкіл у місті. Таким чином, зараз у Миколаєві не працює 31 школа.