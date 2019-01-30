Міністерство охорони здоров’я не буде оголошувати епідемію кору в Україні.

Про те, що епідемію кору не оголошуватимуть, заявила виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун після засідання Кабміну.

За її словами, потрібно розширити доступність громадян до вакцин. Крім того, Супрун закликала всіх вакцинуватися, підкресливши безпеку препаратів.

Водночас, головний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська у коментарі кореспонденту УНН повідомила, що кількість хворих на кір в Україні близька до показника довакцинальної ери.

– Кількість хворих наближається до цифри – 600 на 100 тис. осіб, – яка була у довакцинальну еру, – зазначила медик.

За її словами, у країні вже давно виникла епідемія хвороби.

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Нагадаємо, дивіться у нашій інфографіці, як розпізнати кір, як він передається, які можуть бути ускладнення і що потрібно робити, щоб не захворіти.

Фото: Andrianocz | Dreamstime.com