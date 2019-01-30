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Ожеледь: як не впасти і куди звертатися за допомогою

Найближчі кілька днів у Києві сніжитиме та очікується ожеледиця. Тільки за вчорашній день у столиці травми отримали 74 людини. Тож пішоходам стануть у пригоді кілька порад, як не травмуватися.

Ожеледь

Факти ICTV знайшли також сайті КМДА адреси травмпунктів.

Правила підготовки та поведінки в ожеледицю

1. Заздалегідь зробіть на підошви і підбори так звані кригоступи. Є кілька способів: прикріпіть на підбори перед виходом з дому шматок поролону або лейкопластиря; натріть наждачним папером підошву перед виходом, а краще прикріпіть його на підошву; або ж намажте підошву клейом Момент і поставте взуття на пісок.

2. Краще купувати взуття з підошвою з мікропористої або іншої м`якої основи і без великих підборів.

3. Ходити потрібно неспішно, наступаючи на всю підошву.

4. Не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важчих травм, особливо переломів.

5. Обходьте металеві кришки люків. Як правило, вони покриті льодом.

6. Не перебігайте дорогу під час снігопаду і в ожеледицю. Пам`ятайте, що в цей період значно збільшується гальмівний шлях машини, і падіння перед автомобілем, який рухається, приводить як мінімум до каліцтв, а, можливо, і до загибелі.

7. Дуже небезпечні прогулянки в ожеледицю у нетверезому стані.

8. Тримайтеся подалі від будинків – ближче до середини тротуару, щоб на вас не впала бурулька.

9. Якщо ви впали і через деякий час відчули біль у голові, нудоту, біль у суглобах, якщо утворилися пухлини – терміново зверніться до травмпункту, інакше можуть виникнути ускладнення з поганими наслідками.

Читайте: Як не буксувати на снігу і на льоду: 5 правил водіння взимку

У Києві працюють 10 травмпунктів, куди можна звернутися за допомогою.

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Ожеледь: як не впасти і куди звертатися за допомогою / 3 фотографии

До слова, сьогодні в Україні очікується відлига, у багатьох областях пройдуть дощі і мокрий сніг.

Фото: Denys Kurbatov| Dreamstime.com

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