Експерти з’ясували, які пози в сексі приносять представницям прекрасної статі найбільше задоволення.

Експерти з’ясували, які пози в сексі приносять представницям прекрасної статі найбільше задоволення.

Опитування провів портал MensHealth серед 500 своїх читачок. Жінкам було поставлено питання про те, які секс-позиції найчастіше приносять їм насолоду.

Як з’ясувалося, 35% опитаних обрали позу жінка зверху, 25% подобається поза догі-стайл або чоловік позаду, а 23% люблять класичну місіонерську позицію.

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Експерти відзначають, що перша позиція приваблює жінок тим, що в ній вони можуть самі контролювати процес, друга позиція забезпечує чуттєве проникнення, а третю позу жінки вважають найбільш інтимною, такою, при якій проявляється максимальний контакт тіла і поглядів.

До слова, раніше Факти ICTV розповідали, чи можна в Україні займатися сексом у громадських місцях і яке покарання за це передбачено.

Фото: pixabay.