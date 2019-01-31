Легалізація медичної марихуани в Україні потрібна, тому що є українці, які потребують вживання канабісу, заявила Уляна Сапрун.

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла про користь медичного канабісу та закликала Україну легалізувати марихуану.

За її словами, лікувальні та паліативні ефекти неодноразово доведені вченими.

На користь медичної рослини також говорить досвід багатьох країн, де вона дозволена на законодавчому рівні, вважає Супрун.

За заявою в.о. міністра охорони здоров’я у медичного канабісу потребує майже 2 мільйони українців, життя яких пов’язане з хронічним болем та іншими розладами.

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Також головний медик країни закликала підтримати петицію про легалізацію марихуани, яку створили у Верховній Раді.

До слова, в аптеках Польщі з’явилася перша партія медичної марихуани.

Фото: andreblais_info