Пакистанець Шахід Хусейн з провінції Сінд втратив можливість ходити через укус комара.

Чоловіка п’ять років тому вкусив комар, а зараз його ноги роздуло до таких розмірів, що він не може встати з ліжка. Його ноги важать більше 50 кг.

Про це повідомляє Daily Mail.

Він декілька років тому помітив, що його ноги набрякають і болять. Йому довелося звернутися до лікаря, який діагностував у нього слонову хворобу.

Довідка. Слонова хвороба – захворювання, при якому збільшується якась частина тіла через застій лімфи. Хвороба виникає, як правило, після зараження нематодою Brugia malayi. Паразит потрапляє в організм людини за допомогою укусу комара, ураженого нематодою.

Місцеві лікарі не змогли йому допомогти.

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До речі, 43-річна жінка з Кельна в березні виносила сміття, коли її вкусив комар. Вона втратила ноги і руку.