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В Івано-Франківську та Миколаєві закривають школи на карантин

У миколаївських та івано-франківських школах ввели карантин у навчальних закладах через сезонне загострення гострих респіраторних інфекцій та грипу.

В Івано-Франківську та Миколаєві закривають школи на карантин

В Івано-Франківську карантин оголосили з 4 до 8 лютого включно, повідомляється на офіційному сайті міськради.

Мова йде про 42 загальноосвітні заклади та 12 закладів позашкільної освіти.

Начальник управління охорони здоров’я міськвиконкому Марії Бойко зазначила, що за останні 4 тижні за медичною допомогою звернулось понад 6 тис. пацієнтів у віці до 18 років.

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У Миколаєві, через збільшення кількості хворих на грип та ГРВІ, ще 12 закладів середньої освіти закриють на карантин, повідомляє прес-служба міської ради.

Таким чином у місті 53 навчальні заклади середньої освіти не працюватимуть через карантин.

Раніше Факти ICTV писали, що у Чернівцях вирішили ввести карантин у всіх школах міста.

Фото: Dreamstime.com

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