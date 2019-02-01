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Як швидко заснути – метод 4-7-8

Позбутися від безсоння, заспокоїтися та заснути за 1 хвилину допоможе проста дихальна вправа 4-7-8.

Як швидко заснути – метод 4-7-8

За словами вчених, щоб швидко заснути не варто звертати увагу на час, а необхідно зосередитися на умовах. Наприклад прийміть теплий душ. В чому причина? Просто, коли ми залишаємо ванну, то тіло різко втрачає температуру. Коли людині холодно – він починає засинати.

Також варто провітрити приміщення перед сном, а ноги тримати в теплі.

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Після всього потрібно підготувати свій організм до сну. У цьому допоможе методика 4-7-8, яка діє, як седативний препарат.

Людська фізіологія влаштована так, що коли ми затримуємо подих, а потім повільно видихаємо, пульс сповільнюється. Таким чином стреси і скутість відходять, а організм розслабляється і засинає.

Суть методики 4-7-8 досить проста:

  • Спокійно вдихайте через ніс протягом 4 секунд
  • Затримайте дихання на 7 секунд
  • Не поспішаючи, видихайте через рот протягом 8 секунд

Раніше Факти ICTV писали, що причин виникнення безсоння безліч, їх кількість перевищує 80. Але головними з них є хропіння і апное (тимчасова зупинка дихання).

Фото: unsplash

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