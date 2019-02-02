Білок – головний будівельний матеріал для організму. Він відповідає за обмін речовин, ріст і… розмноження, а його дефіцит може привести навіть до смерті. Які продукти містять білок і скільки його потрібно вживати?

Їжа тваринного походження – основне джерело білка

М’ясо (яловичина, свинина)

Птиця

Яйця

Сир та інші молочні продукти

Риба та морепродукти

Багато білка у горіхах та насінні

Фундук

Арахіс

Кешью

Мигдаль

Кедрові горіхи

Гарбузове, соняшникове та конопляне насіння

Крупи не поступаються за вмістом білка

Гречка

Рис

Вівсянка

Бобові

Квасоля

Горох

Сочевиця

Соя

Хліб із житнього або пшеничного борошна грубого помелу та макарони з твердих сортів пшениці також багаті на білки.

Серед овочів найбільше білка у спаржі, огірках, цукіні, кабачках, картоплі та брюссельській капусті.

Є він також у фруктах і ягодах: яблуках, абрикосах, мандаринах, бананах, чорниці та авокадо.

Які білки легше засвоюються – тваринні чи рослинні?

Нашвидше засвоюються білки, що входять до складу яєць і молочних продуктів.

На другому місці – білки з м’яса птиці та тварин, риби та сої.

За ними слідують бобові і горіхи.

Найважче організм засвоює білок із круп.

Важливо! Білок найкраще засвоюється після нагрівання або термічної обробки.

10 продуктів із найбільшим вмістом білка

М’ясо птиці – від 17 до 22 г (на 100 г продукту)

М’ясо – від 15 до 20 г

Риба – від 14 до 20 г

Морепродукти – від 15 до 18 г

Яйця – 12 г

Твердий сир – від 25 до 27 г

Сир – від 14 до 18 г

Бобові – від 20 до 25 г

Крупи – від 8 до 12 г

Горіхи – від 15 до 30 г

Добова норма білка

Доросла людина – 1,3-1,4 г на 1 кг маси тіла

Люди, робота яких пов’язана з фізичними навантаженнями – 1,5 г на 1 кг маси тіла

Спортсмен – 2,0-2,5 г білка на 1 кг маси тіла на добу

Чоловік – 96-132 г білка на добу

Жінка – 82-92 г на добу

Корисні поради

Незважаючи на те, що білок вважається будівельним матеріалом для організму, його надлишок може нашкодити здоров’ю.

Зокрема, якщо ви плануєте сісти на білкову дієту, спочатку порадьтеся з лікарем. Бо надлишок м’яса може привести до інтоксикації, адже організму треба переварювати ще й токсини. А ще тваринний білок часто провокує появу холестерину.

Читайте: Навіщо стежити за рівнем холестерину і чим загрожує його підвищення

Надлишок рослинного білка на ніч призводить до безсоння і тяжкості в шлунку.

Водночас дуже корисно в одній страві поєднувати рослинні і тваринні білки, наприклад, омлет із квасолею або суші з рисом і рибою, м’ясо з гарніром із бобових або злакових.

З поєднанням білків і жирів треба бути обережними – як сир з горіхами.

До речі, раніше Факти ICTV розповідали, що вживання молочних продуктів продовжує життя.

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