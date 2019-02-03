Бутерброд з білим хлібом, маслом та ковбасою — їжа нездорова та некорисна.

У хлібі багато солі. У 100 грамах — приблизно п’ята частина денної норми. А це загрожує серцево-судинними хворобами, що переважно пов’язані з високим артеріальним тиском або серцевою недостатністю.

Про це попередила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Вона також звернула увагу на ще один інгрідієнт бутерброду – ковбасу. В ній також багато солі. До прикладу, у 100 грамах салямі половина денної норми солі. Вживання цього продукту збільшує ймовірність раку прямої кишки та підшлункової.

Якщо це справжнє вершкове масло, а не спред чи маргарин, то все гаразд. В ньому є вітаміни А, D, K і жирні кислоти із коротким ланцюгом, які швидко включаються в метаболізм, а не запасаються на боках.

Супрун радить замінити звичні бутерброди скибочкою сала, чорним хлібом та гірчицею.

Читайте: Продукти з найбільшим вмістом білка

Нагадаємо, що вчені знайшли новий спосіб боротьби з раком.