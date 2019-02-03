Якщо вас не влаштовує ваша зовнішність і ви який рік дорікаєте природі, варто подумати про радикальні методи. Факти ICTV розкажуть, як підібрати клініку і лікаря, скільки коштує ринопластика в Україні та світі та чому не потрібно заощаджувати на послугах юриста.

Ринопластика – це пластична операція, яка дозволяє виправити дефекти носа, а також змінити зовнішній вигляд здорового органу.

Ринопластика, як і будь-яка операція, вимагає ретельної підготовки. Як мінімум потрібно враховувати, що існує цілий список протипоказань:

цукровий діабет;

онкологічне захворювання;

порушення згортання крові;

пороки серця;

порушення в ендокринній системі;

вік до 18 років;

запальні ураження шкіри;

хронічні хвороби внутрішніх органів;

гіпертонія;

серйозні патології в серцево-судинній системі;

психічні захворювання.

Далі доведеться пройти повне обстеження. Лише після того, як все буде в нормі, ви зможете почати підготовку до операції.

Як правило, пацієнти хочуть побачити результат відразу після операції, але так не буває – спочатку зберігаються набряки, шви. Однак, якщо хороший хірург, а ви слухняний пацієнт і дотримуєтеся всіх рекомендацій, то ускладнень не буде і через 7-20 днів (Залежить від складності операції. – Ред.) можна спостерігати результати.

Чому люди погоджуються на ринопластику

Причини у пацієнтів приблизно однакові. Їх можна розділити на дві групи: естетичні та пов’язані із проблемами зі здоров’ям.

Естетично часто людей не влаштовують їх форми носів: великий, кривий, з горбинкою тощо.

Стосовно здоров’я часто бувають вроджені дефекти або набуті, які, наприклад, заважають дихати.

Ця проблема часто зустрічається у спортсменів, які займаються бойовими мистецтвами.













Ринопластика в Україні: ціна й як знайти хорошого лікаря / 3 фотографии

Однак, якщо лікар побачить, що в операції немає жодної необхідності, то може вам відмовити.

– Я особисто відмовляю, якщо є медичні показання або немає явного сенсу робити корекцію, якщо і так все добре, – зазначає хірург Євген Донець.

Ірина розповідає, що для неї операція стала вимушеним заходом через перебите перенісся у віці 3-х років.

– В клініку мене відправили батьки. Саме вони наполягли на консультації, а згодом і на операції. А потім якось і сама захотіла зробити, бо думала, що це дуже швидко пройде. На той момент мені було 19 років і морально зважитися було складно, батьки сказали я й погодилася, – поділилася дівчина.

За її словами, вона не була готова до тих фізичних і психологічних складнощів, які виникли після операції.

– Варто зазначити, що операцію я робила 11 років тому, зараз пластична хірургія стала більш розвиненою і період реабілітації проходить швидше і не так болісно, – розповідає Ірина.

Дівчина зазначає, що найважче було, коли сходили набряки.

– Обличчя було таке роздуте, через це я впала в депресію на півроку, – розповідає Ірина.

Вона залишилася задоволена, а операція і проживання в клініці на той час коштували близько $1,5 тис.

– Звикала близько півроку до нової зовнішності. Дивилася на старі фотографії і не вірила, що зараз я така, якою стала. Бо зовнішність кардинально змінилася. Одногрупники та викладачі в університеті не впізнавали спочатку, – розповідає Ірина.

Як обрати клініку і лікаря

Мабуть, правильний вибір клініки і лікаря – це запорука того, що ви отримаєте бажаний результат і збережете здоров’я.

По-перше, клініка не повинна бути новою на ринку, щоб була можливість звернутися до відгуків попередніх клієнтів.

Зверніть увагу на устаткування, в якому воно стані знаходиться. Крім того, клініка повинна мати ліцензію від МОЗ, також ліцензію повинен мати і лікар. Перевірити справжність документа ви можете на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я.

Дуже важливо перевірити клініку на наявність реанімаційного обладнання. Адже не можна повністю виключити ймовірність того, що під час операції не буде ускладнень.

– Крім досвіду роботи, місця прийому, кількості відгуків пацієнтів і прикладів робіт, я б радив звертати увагу на комфортність спілкування з лікарем. Ваші уявлення про прекрасне повинні збігатися, і головне завдання консультації – визначити, що це за уявлення. З лікарем повинно бути комфортно і ви повинні йому повністю довіряти, – розповідає пластичний хірург Денис Юрченко.

За його словами, для того щоб обрати свого лікаря, краще сходити на прийом до кількох фахівців, а потім визначитися.

Не ставтеся до вибору лікаря абияк, адже від цього залежить ваше здоров’я і навіть життя.

Пластичний хірург Євген Донець зазначає, що кількість випадків невдалих операцій, які йому доводиться виправляти, стає все більше і більше.

– Смертельні випадки бували в Україні і не один раз, – додав Євген Донець.

Один з останніх трагічних випадків стався в Мехіко (Мексика). Американка Лаура Авіла вирушила туди зробити ринопластику. Процедуру дівчина хотіла провести перед весіллям зі своїм коханим, з яким 10 років зустрічалася.

Через дорожнечу таких операцій в США, Лаура вирушила на ринопластику в Мехіко. Однак під час операції анестезіолог допустив помилку, зачепивши мозок пацієнтки.

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В результаті Лаура впала в кому. Рідні перевезли дівчину в одну з клінік США, але лікарі відразу почали говорити, що шансів немає. Зневірені родичі відключили Лауру від апарату штучного життєзабезпечення. Дівчина померла. Клініку, де провели операцію, закрили на час слідства.

Невдала ринопластика – поради юриста

– Найголовніше – це грамотно складений договір. Це дуже важливо. Адже саме він буде вашим захистом на випадок невдалої операції. Якщо ви вже зважилися на таку кардинальну і дорогу пластику, то не поскупіться заплатити юристу, який грамотно складе договір, – розповідає юрист Іван Ліберман.

За його словами, запорука успіху – це найдрібніша деталізація ваших вимог до клініки і результату. У таких договорах повинно бути все ідеально, адже навіть крапка або кома не в тому місці може зіграти з вами злий жарт. Адже, як правило, у клінік відмінний юридичний захист.

– Прописати пропорції на папері звичайно можна, але кращим доказом в суді буде змодельована 3D-модель того результату, який повинен вийти після операції. Саме її потрібно завірити і прикріпити до договору, а тільки потім все підписувати, – зазначає юрист.

До слова, така послуга є в кожній клініці з хорошим ім’ям.

Дивіться на відео приклади 3D-моделюваня результатів пластичних операцій.

За словами пластичного хірурга Дениса Юрченка, клініка повинна надати всі необхідні документи: Договір-згоду на проведення операції, згода на обробку даних пацієнта, чек, який підтверджує оплату і всю медичну документацію після закінчення операції.

У випадку невдалої пластики клініка зобов’язана:

повернути всі гроші за операцію;

виплатити всі витрати на нову операцію;

виплатити компенсацію за моральну шкоду.

Це клініка повинна виплатити в досудовому порядку. В іншому випадку через суд можна вимагати компенсацію та штрафи в розмірі 50% від присудженої суми.

До слова, є така практика, що пацієнти відразу після операції починають панікувати. Цього робити не варто, але звернути увагу потрібно на низку ознак:

наявність вираженого набряку або великих гематом у зоні операції;

масивні кровотечі;

ускладнене дихання протягом тривалого часу, а також зниження нюху;

невідповідність форми і розмірів носа пропорціям особи.

Ціни на ринопластику

Ціни на операцію залежать від різних факторів, але один з найголовніших – це кваліфікація лікаря. Препарати, якими будуть користуватися під час і після операції, теж впливають на вартість. Також незайвим буде сказати, що і географічне розташування клініки має значення: в західних країнах такі операції, зазвичай, дорожчі.

Німеччина – €7,5 – 10 тис.

Іспанія – €8-9 тис.

Італія – €9 тис.

Литва – €6,5 тис.

Південна Корея – €5-7 тис.

Туреччина – €1,3 – 4,2 тис.

Україна – €3,5 – 10 тис.

Раніше Факти ICTV писали, що дівчина, яка витратила $500 тис. на перевтілення у Кім Кардашян, виклала “голі” фото з підсумковим результатом усіх її операцій.

Фото: Dreamstime.com, drolegtkach, drtkach

Євгенія Шапоренко