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За та проти: чи дійсно корисно снідати

З одного боку сніданок є джерелом кальцію, клітковини та покращує концентрацію, рівень уваги, а з іншого збільшує кількість калорій.

За та проти: чи дійсно корисно снідати

Серед позитивних сторін сніданку є енергія, необхідні поживні речовини, що допомагають людині відмовитись від перекусів протягом дня.

Однак австралійські вчені з університету Монаша провели аналіз 13 окремих досліджень і не знайшли переконливих свідчень того, що між сніданком, зміною ваги та споживанням енергії існує міцний зв’язок.

Результати їхньої роботи опублікували у Британському медичному журналі(BMJ).

Вони навіть впевнені, що відмова від сніданку зможе допомогти схуднуту. Їх дослідження показали, що люди, які снідали, вживали більше калорій протягом дня, а ті, хто відмовлялися від раннього прийому їжі втрачали апетит.

Читайте: Вівсянка і тости. 5 табу на сніданок

До речі, раніше Факти ICTV писали, чому варто відмовитися від бутербродів.

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