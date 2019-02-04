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7 основних причин розвитку раку

Вчені визначили головні причини розвитку раку. У трійку входять куріння, алкоголь і надмірна вага.

причины рака

Про це повідомляє сайт dni.ru.

Щоб не захворіти на рак вчені закликають відмовитися від шкідливих звичок, вести активний спосіб життя і не піддаватися зневірі.

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Основні причини розвитку раку

Куріння

Воно збільшує ризик щонайменше 14 ракових захворювань, включаючи рак легенів і різко збільшує ризик серцевих захворювань. Також збільшується ризик раку гортані, стравоходу, раку ротової порожнини, раку сечового міхура, раку підшлункової залози, раку нирки, раку печінки, кишечника, шийки матки та раку яєчників, а також деяких видів лейкемії.

Алкоголь

Зловживання алкоголем веде до розвитку раку печінки та підшлункової залози.

Надмірна вага

У трійку основних причин входить надмірна вага, яка негативно впливає на роботу клітин.

Неправильне харчування

У ході досліджень було доведено, що надмірне вживання червоного м’яса підвищує ризик розвитку раку кишечника, а пересолена їжа може викликати рак шлунка.

Ультрафіолет

Небезпечно проводити багато часу під прямим сонячним світлом або в солярії: ультрафіолет руйнує ДНК шкіри.

Неправильне мислення

Неправильний спосіб мислення і неправильні життєві установки можуть призвести до депресії, а від неї до онкології рукою подати. Встановлено, що депресія негативно впливає на рівень гормонів та роботу внутрішніх органів.

Інфекції

Зокрема, окремі види папіломавірусів людини.

Раніше американські вчені знайшли новий спосіб боротьби з раком.

Фото: dreamstime

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