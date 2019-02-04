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7 продуктів, які здатні запобігти раку

Вживання простих продуктів допоможе зупинити і навіть запобігти раку товстої кишки. Це гранати, червоний виноград, груші, гриби, сочевиця, соя і зелений горошок.

Гранати від раку

Вчені з університету Уоріка у Великій Британії ще два роки тому виявили зв’язок між запаленням і внутрішньоклітинними процесами.

Вони довели, що внутрішньоклітинний механізм аутофагії – поглинання клітиною власних шкідливих або пошкоджених елементів – при некоректній роботі здатний викликати запалення.

Читайте: Вчені знайшли новий спосіб боротьби з раком

Позитивний вплив на роботу процесу аутофагії мають бобові – сочевиця, соя і зелений горошок – запобігаючи розмноженню злоякісних клітин. Продукти з сої знижують токсичну дію опромінення та хіміотерапії.

Виноград містить ресвератрол – один із найсильніших антиоксидантів, здатних запобігти пошкодженню клітин.

Що стосується грибів, багато їх видів вважаються джерелами корисних речовин, які допомагають організму боротися з раком. Але у звичайних грибах їх немає. Йдеться про японські і китайські – кордицепс, мейтаке, шиітаке, рейші, гливу. Саме вони містять потужні імуностимулятори під назвою бета-глюкан. Їх можна знайти в сушеному вигляді в супермаркетах.

Ефективність гранатового соку доведена при лікування всіх видів раку. Він дійсно стримує ріст ракових клітин.

Груші ще в давнину медики використовували для лікування раку стравоходу.

Нагадаємо, сьогодні, 4 лютого, відзначається Всесвітній день боротьби з раком.

До речі, українські вчені у США випробовують революційний метод лікування раку, який допоможе виявляти злоякісні пухлини на ранній стадії і знищувати всі ракові клітини.

Фото: pixabay.com

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