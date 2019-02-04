Навіть одна цигарка на день збільшує ризик захворіти на рак.

Зараз вже доведено причинно-наслідковий зв’язок між курінням і раком легенів.

Про це під час прес-конференції з нагоди Всесвітнього дня боротьби проти раку заявив нейрохірург-онколог Антон Шкіряк, передає прес-служба Українського Центру контролю над тютюном.

Він зазначив, що відмова від згубної звички підвищує шанси прожити довше на 80-90%, адже немає допустимої дози тютюну і навіть фільтри не захищають легені від впливу нікотину.

Рак – друга з основних причин смертності у світі після серцево-судинних захворювань. В Україні від онкології щороку помирає 90 тисяч осіб. 21% смертей від раку трапляються через куріння.

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До речі, існують 7 продуктів, які здатні запобігти раку.