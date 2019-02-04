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У Києві через грип на карантин закрили 100 шкіл

Сьогодні у Києві через грип та ГРВІ ввели карантин у 106 школах.

У Києві через грип на карантин закрили 100 шкіл

Карантин у школах Києва був введений через зростання кількості хворих на грип та ГРВІ.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, йдеться на сайті відомства.

Навчальний процес призупинено у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах.

Всього рівень захворюванності зріс на 3,1%. Дітей захворіло – майже 9 тисяч осіб, (зростання на 9,1%), дорослих – більше 5 тисячі (зниження на 5,5%). Проте показник захворюваності на 43,2% є нижчим за епідеміологічний поріг.

За п’ятий тиждень 2019 року зареєстровано більше 14 тисяч хворих.

Читайте: Як уберегтися від грипу

Нагадаємо, що за третій тиждень 2019 року на грип в Україні захворіло майже 200 тисяч людей.

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