PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я / Підвищений цукор в крові - 5 симптомів/

Підвищений цукор в крові – 5 симптомів

Перепади настрою, зайва вага та висипання на шкірі – це найпоширеніші симптоми підвищеного рівня цукру в крові, і привід для хвилювання, адже це може свідчити про розвиток діабету.

Підвищений цукор в крові – 5 симптомів

Оптимальний рівень цукру в крові людини – від 70 до 110 мг/дл, якщо ж він перевищує 180 мг/дл, це вже цукровий діабет.

П’ять симптомів підвищеної глюкози в крові визначив американський дієтолог і терапевт Стів Маккорнс:

  • часті перепади настрою: якщо цукор падає – переважають негативні емоції, коли піднімається – позитивні;
  • зайва вага;
  • висипання на шкірі;
  • часті хвороби через ослаблений імунітет;
  • зміна смакових якостей, адже тяга до солодкого здатна змінювати поріг чутливості.

Щоб стабілізувати рівень цукру, раціон потрібно обмежити 1600 кілокалоріями на добу. Сніданок має становити 30% від обсягу їжі. Обідати бажано рано – о 13.00. Обов’язковий перекус о 15.30. Вечеря має бути мінімальною.

Слід збільшити фізичну активність, лікарі радять проходити за день до 5 км. А ще потрібно уникати стресів і спати не менше 8 годин, бо саме недосипання сприяє розвитку цукрового діабету другого типу.

Читайте: До 10 ложок цукру на день! Супрун розповіла, як не захворіти на діабет

До слова, вченим вдалося вилікувати діабет першого типу у мишей.

Фото: pixabay

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

10 легендарних особистостей, яких переміг рак
Хвороби серця і рак. Чому варто відмовитися від бутербродів
Як швидко заснути – метод 4-7-8
Правильне харчування на місяць: низькокалорійна дієта
Ноги роздуло у рази! Пакистанець втратив можливість ходити через укус комара
Вакцинувати не зможуть навіть за гроші: як розпізнати та захиститися від кору
Які вітаміни краще приймати для профілактики і чи потрібно це взагалі
Як привести себе у форму після новорічних свят: поради дієтолога
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка