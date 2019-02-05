Перепади настрою, зайва вага та висипання на шкірі – це найпоширеніші симптоми підвищеного рівня цукру в крові, і привід для хвилювання, адже це може свідчити про розвиток діабету.

Оптимальний рівень цукру в крові людини – від 70 до 110 мг/дл, якщо ж він перевищує 180 мг/дл, це вже цукровий діабет.

П’ять симптомів підвищеної глюкози в крові визначив американський дієтолог і терапевт Стів Маккорнс:

часті перепади настрою: якщо цукор падає – переважають негативні емоції, коли піднімається – позитивні;

зайва вага;

висипання на шкірі;

часті хвороби через ослаблений імунітет;

зміна смакових якостей, адже тяга до солодкого здатна змінювати поріг чутливості.

Щоб стабілізувати рівень цукру, раціон потрібно обмежити 1600 кілокалоріями на добу. Сніданок має становити 30% від обсягу їжі. Обідати бажано рано – о 13.00. Обов’язковий перекус о 15.30. Вечеря має бути мінімальною.

Слід збільшити фізичну активність, лікарі радять проходити за день до 5 км. А ще потрібно уникати стресів і спати не менше 8 годин, бо саме недосипання сприяє розвитку цукрового діабету другого типу.

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До слова, вченим вдалося вилікувати діабет першого типу у мишей.

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