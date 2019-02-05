У Рівненській області через грип та ГРВІ припинено навчання у 98 загальноосвітніх закладах.
За минулий тиждень в області захворіли понад 900 осіб, при цьому епідемічний поріг у деяких районах перевищено на 80%, повідомляє Рівненський обласний лабораторний центр.
Через збільшення хворих на грип та ГРВІ на карантин закриті всі школи Радивилівського (24) і Рокитнівського (35) районів.
Також припинене навчання у Березнівському (26 шкіл), Володимирецькому (3), Гощанському (1), Здолбунівському (4), Острозькому (1) районах та у місті Острог (4).
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До слова, у Києві через зростання кількості хворих на грип та ГРВІ на карантин закрили 106 шкіл.
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