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Грип забрав життя 30 українців, епідемія в 11 областях

За минулий тиждень в Україні на грип та ГРВІ захворіли понад 212,6 тис. осіб. На жаль, хвороба забрала ще двоє життів. Обидва випадки підтверджено лабораторно.

Грип

З початку епідсезону померло вже 30 осіб, серед них четверо дітей, повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Епідемічні пороги перевищено в 11 областях, найбільше у Чернівецькій (на 53,9%) та Івано-Франківській (на 91,6%).

Загалом по країні епідпоріг перевищено на 6,5%.

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За цей період рівень захворюваності серед дорослих зменшився на 6,6%, проте серед дітей віком до 17 років – збільшився на 14,6%.

Наразі в Україні домінують віруси грипу типу A.

Нагадаємо, у Рівненській області через грип та ГРВІ на карантин закрили 98 шкіл, а в Києві – 106 загальноосвітніх установ.

Фото: pixabay.com

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