Вчені спростували міф про те, що дієта згубно впливає на психіку. Навпаки – відмова від жирного, солодкого і швидких вуглеводів знижує симптоми депресії.

Такого висновку дійшли вчені з Університету Західного Сіднея після метааналізу 16 робіт про вплив харчування на психічний стан. Результати дослідження опубліковані в журналі Psychosomatic Medicine.

Вони вибрали роботи, де описувалися результати впливу дієтичного харчування на здоров’я близько 46 тис. осіб.

Виявилося, що учасники дослідження не тільки втрачали вагу, але й відчували зменшення симптомів депресії.

Цей ефект збільшувався, якщо дієта була поєднана зі спортом.

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Фото: Prudencio Alvarez | Dreamstime.com