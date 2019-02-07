В Україні на кір у 2018 році захворіло понад 53 тисячі людей. Це більше, ніж у всіх країнах Європи.
Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).
У Європі на кір захворіло понад 82 тисячі людей, з яких понад 53 тисяч хворих з України.
Найбільша кількість хворих на кір у Європі за результатами 2018 року:
- Україна – 53 218
- Сербія – 5 076
- Ізраїль – 2 919
- Франція – 2 913
- Італія – 2 517
- Росія – 2 256
- Грузія – 2 203
- Греція – 2 193
- Албанія – 1 466
- Румунія – 1 087
За 2018 рік у Європі від кору загинуло 72 людини, з них 16 – в Україні.
ВООЗ вважає, що причиною такого спалаху кору в Україні є низький рівень вакцинації.
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Раніше Факти ICTV писали, що за січень у Львові на кір захворіли п’ятеро немовлят. Вони заразилися відразу після народження від своїх мам.
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