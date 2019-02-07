PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я / Понад 53 тисячі! Кількість хворих на кір в Україні більша, ніж в усій Європі/

Понад 53 тисячі! Кількість хворих на кір в Україні більша, ніж в усій Європі

В Україні на кір у 2018 році захворіло понад 53 тисячі людей. Це більше, ніж у всіх країнах Європи.

Понад 53 тисячі! Кількість хворих на кір в Україні більша, ніж в усій Європі

Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

У Європі на кір захворіло понад 82 тисячі людей, з яких понад 53 тисяч хворих з України.

Найбільша кількість хворих на кір у Європі за результатами 2018 року:

  1. Україна – 53 218
  2. Сербія – 5 076
  3. Ізраїль – 2 919
  4. Франція – 2 913
  5. Італія – 2 517
  6. Росія – 2 256
  7. Грузія – 2 203
  8. Греція – 2 193
  9. Албанія – 1 466
  10. Румунія – 1 087

За 2018 рік у Європі від кору загинуло 72 людини, з них 16 – в Україні.

ВООЗ вважає, що причиною такого спалаху кору в Україні є низький рівень вакцинації.

Читайте: Кір у Луцьку: понад тисячу дітей відсторонили від навчання

Раніше Факти ICTV писали, що за січень у Львові на кір захворіли п’ятеро немовлят. Вони заразилися відразу після народження від своїх мам.

Фото: Dreamstime.com

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Найгірший сценарій епідемії кору – ще більше смертей
Епідемію кору в Україні не оголошуватимуть – Супрун
Вакцинувати не зможуть навіть за гроші: як розпізнати та захиститися від кору
У Львові школярка впала в кому через ускладнення після кору
Заразилися відразу після народження: у Львові 5 немовлят захворіли на кір
В Україні можуть оголосити епідемію кору – Супрун
Кір у Луцьку: понад тисячу дітей відсторонили від навчання
Грузія оголосила про епідемію кору
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка