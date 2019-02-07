Вчені довели, що у чоловіків, які курили марихуану, вища концентрація сперматозоїдів, ніж у тих хто ніколи не вживав.

До такого висновку прийшли у Гарвардському університеті, передає Science Alert.

Вчені дослідили зразки сперми 662 чоловіків у період від 2000 до 2017 року. З групи учасників 55% вживали марихуану – з них 44% робили це раніше, а 11% продовжували вживати канабіс на момент дослідження.

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Чоловіки, які курили марихуану мали в середньому 62,7 млн сперматозоїдів на мілілітр. Ті, хто ніколи не курив марихуану – 45,4 млн.

Крім того, дослідники встановили, що рівень тестостерону вищий у тих, хто курить марихуану.

– Наші результати слід інтерпретувати з обережністю, і вони підкреслюють необхідність подальшого вивчення наслідків вживання марихуани для здоров’я, – зазначив дослідник Фейб Нассан.

Раніше Факти ICTV писали, що у легалізація медичної марихуани в Україні потрібна, тому що є українці, які потребують вживання канабісу, заявила Уляна Супрун.

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